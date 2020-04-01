Украинцы увеличили нагрузку на интернет-трафик в связи с карантином, - Минцифры

1 апреля, 2020, 11:34

В условиях карантина украинцы перешли на удаленную работу и стали больше пользоваться интернетом - это привело к увеличению нагрузки на сети телекоммуникационных операторов

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации на своей странице в Facebook.

"По словам представителей украинских точек обмена трафиком, они увеличивают пропускную способность каналов по запросу провайдеров. И потенциал еще не исчерпан", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в условиях карантина в странах, где бушует пандемия, люди перешли на удаленную работу и стали больше пользоваться интернетом. А это означает увеличение нагрузки на сети телекоммуникационных операторов.

По данным компании Huawei, в период карантина наиболее пораженные государства (Китай, Италия, Испания, Германия, Великобритания, Франция) почувствовали заметный рост в объемах фиксированного трафика. В частности, в Испании зафиксировано увеличение трафика почти на 40%; в Италии - более 70% при значительном сосредоточении на онлайн-играх; в Германии - незначительный рост в 16%; в Великобритании - 20-30% прироста; в Китае - 70% и более.

При этом специалисты отмечали уменьшение скорости у конечных абонентов с ростом спроса на Netflix, онлайн-игры и YouTube в период карантина. Поэтому самые большие стриминг-платформы снизили качество потокового видео, чтобы избежать ухудшения пропускной способности сетей и предупредить невозможность их использования на территории ЕС во время карантина.