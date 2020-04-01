УЕФА готов провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы без зрителей
Об этом сообщает The Independent.
УЕФА по-прежнему планирует доиграть еврокубковые турниры в нынешнем сезоне до старта следующих розыгрышей. Рассматривается вариант проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков.
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1 апреля, УЕФА с помощью видеоконференции обсудит вопрос контрактов футболистов и сроков трансферных окон.
Ситуация с календарем также обсуждается. В УЕФА придерживаются той же позиции, что и в английской премьер-лиге - турниры должны быть доиграны.
Сейчас все профессиональные турниры в Европе, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса.
- 31 марта стало известно, что УЕФА позволит национальным федерациям самостоятельно определять победителей чемпионатов, если их не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.
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