УЕФА готов провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы без зрителей

1 апреля, 2020, 14:05

УЕФА согласен доиграть нынешний сезон еврокубков без зрителей и провести решающие матчи при пустых трибунах

Об этом сообщает The Independent.

УЕФА по-прежнему планирует доиграть еврокубковые турниры в нынешнем сезоне до старта следующих розыгрышей. Рассматривается вариант проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков.

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1 апреля, УЕФА с помощью видеоконференции обсудит вопрос контрактов футболистов и сроков трансферных окон.

Ситуация с календарем также обсуждается. В УЕФА придерживаются той же позиции, что и в английской премьер-лиге - турниры должны быть доиграны.

Сейчас все профессиональные турниры в Европе, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса.

31 марта стало известно, что УЕФА позволит национальным федерациям самостоятельно определять победителей чемпионатов, если их не удастся доиграть из-за пандемии коронавируса.

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