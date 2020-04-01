 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортУЕФА готов провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы без зрителей

УЕФА готов провести финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы без зрителей


фото: Getty Images
УЕФА согласен доиграть нынешний сезон еврокубков без зрителей и провести решающие матчи при пустых трибунах

Об этом сообщает The Independent.

УЕФА по-прежнему планирует доиграть еврокубковые турниры в нынешнем сезоне до старта следующих розыгрышей. Рассматривается вариант проведения финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы без болельщиков.

Читайте также: В УЕФА заговорили о пессимистическом сценарии восстановления сезона

1 апреля, УЕФА с помощью видеоконференции обсудит вопрос контрактов футболистов и сроков трансферных окон.

Ситуация с календарем также обсуждается. В УЕФА придерживаются той же позиции, что и в английской премьер-лиге - турниры должны быть доиграны.

Сейчас все профессиональные турниры в Европе, за исключением чемпионата Беларуси, прерваны из-за пандемии коронавируса.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать