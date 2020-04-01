Требовал 2 года: в Днепре открыли уголовное дело против напавших на журналиста и активиста

1 апреля, 2020, 08:27

В Днепре открыли третье уголовное производство, связанное с избиением журналиста и общественного активиста Всеволода Новохатько

Об этом Радио Свобода сообщил сам Новохатько.

Производство открыто по части 3 статьи 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

По его словам, производство открыто по его заявлению именно на лиц, которых он считает причастными к организации нападения.

Пострадавший добивался этого почти два года.

"Как это утомительно - война не с врагом, а с собственными правоохранителями, которые должны защищать меня. Потому что есть закон. И на меня напали за то, что я фактически выполнял обязанности этих самих правоохранителей", - отметил он.

По факту избиения Всеволода Новохатько ранее уже были открыты два уголовных производства - по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением) и по части 1 статьи 125 (умышленное легкое телесное повреждение). Эти дела закрыли.

Ранее в ответ на информационный запрос Радио Свобода в областном управлении полиции сообщили, что дело о нападении на общественного активиста, редактора интернет-издания "ЗОВ" Всеволода Новохатько расследует следственный отдел городской полиции.

В мае 2018 года в Днепре было совершено нападение на общественного активиста и редактора "ЗОВ" ("Закон один для всех") Всеволода Новохатько. Группа молодчиков ждала его неподалеку от дома. Пострадавший связывает инцидент со своей журналистской деятельностью, в частности, с публикациями на сайте и в других местных СМИ.