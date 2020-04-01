Сульшер посоветовал игрокам "Манчестер Юнайтед" тренироваться во время карантина с женами
Об этом сообщает официальный сайт английского клуба
Сульшер дал рекомендации игрокам, как поддерживать форму дома, на карантине.
"Конечно, футболисты получили индивидуальные инструкции и диету. Можно поработать над чем-то особенным, касающимся их функций и задач на поле. Я занимался с детьми в саду, работал над завершением атак. Наши форварды должны работать над завершением и движением. У многих футболистов хорошие условия дома, большие сады, так что с женами и девушками они должны поработать над передачами и навесами ", - признался норвежский тренер.
В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место после 29-го тура и имеет в активе 45 очков, от зоны ЛЧ команду отделяет всего 3 балла.
- 17 марта УЕФА принял решение перенести финальную часть чемпионата Европы по футболу на 2021 из-за пандемии коронавируса.
- Также УЕФА принял решение, что финалы еврокубков будут сыграны в конце июня .
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