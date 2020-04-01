Сульшер посоветовал игрокам "Манчестер Юнайтед" тренироваться во время карантина с женами

1 апреля, 2020, 18:09

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер считает, что во время карантина футболисты могут тренироваться со своими женами

Об этом сообщает официальный сайт английского клуба

Сульшер дал рекомендации игрокам, как поддерживать форму дома, на карантине.

"Конечно, футболисты получили индивидуальные инструкции и диету. Можно поработать над чем-то особенным, касающимся их функций и задач на поле. Я занимался с детьми в саду, работал над завершением атак. Наши форварды должны работать над завершением и движением. У многих футболистов хорошие условия дома, большие сады, так что с женами и девушками они должны поработать над передачами и навесами ", - признался норвежский тренер.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место после 29-го тура и имеет в активе 45 очков, от зоны ЛЧ команду отделяет всего 3 балла.