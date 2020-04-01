Стало известно имя военного, погибшего в зоне ООС во время обстрелов 31 марта
1 апреля, 2020, 11:37
31 марта в Донецкой области в результате боевых действий погиб 23-летний офицер Александр Маланчук - командир взвода 3-го взвода 1-й горно-штурмовой роты 8 огшб 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ
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