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Espreso.tvОбществоСтало известно имя военного, погибшего в зоне ООС во время обстрелов 31 марта

Стало известно имя военного, погибшего в зоне ООС во время обстрелов 31 марта


фото: pressjfo.news
31 марта в Донецкой области в результате боевых действий погиб 23-летний офицер Александр Маланчук - командир взвода 3-го взвода 1-й горно-штурмовой роты 8 огшб 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ

Об этом в среду, 1 апреля, сообщили в Черновицком областном военкомате.

Он 1997 года рождения, из Черновцов. Служил с 18 июля 2019 г. и погиб от огнестрельного ранения.

 

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