Смерть женщины после родов в Киеве: у врачей обнаружили коронавирус
Об этом заявил директор департамента здравоохранения Ивано-Франковской ОГА Владимир Чемный, сообщает hromadske .
По его словам, 37-летняя женщина попала в больницу под наблюдение гинекологов еще за месяц до родов.
"Женщина поступила с соматическим заболеванием, подозрением на гестоз (осложнения во время беременности - ред.), у нее были сопутствующие заболевания, однако буквально за один день до родов у нее появились проявления вирусной инфекции", - рассказал Чемный.
Ее перевели в специальное отделение. Сама женщина рассказала врачу, что была в Польше, но в ноябре 2019 года.
"К сожалению, ее состояние ухудшилось, нарастала дыхательная недостаточность и после рождения ребенка женщина умерла на второй день", - сказал чиновник.
Чемный уточнил, что врачи не считают, что зона аразилась в Польше, а установить, где она заразилась, нет возможности.
"До родов этой женщины у нас не было среди пациентов и среди врачей даже подозрения на коронавирусную инфекцию. Однако на данный момент у нас есть три работника с перинатального центра (врач и две акушерки), которые имеют положительный результат на Covid-19", - рассказал он.
Отметим, что по словам Чемного, ни в одной из четырех женщин, которые были в палате с умершей, экспресс-тест коронавирус не выявил, но они продолжают находиться под наблюдением врачей. В то же время в самой умершей также экспресс-тест коронавирус не подтвердил. Его обнаружил только ПЦР-тест.
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