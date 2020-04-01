Смерть в зараженных коронавирусом не всегда вызвана COVID-19, - Ляшко
Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".
Он отметил, что в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых диагностировали коронавирус.
"Сегодня в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых мы диагностировали коронавирус. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу", - отметил он.
Читайте также: Лекарство от СПИДа и малярии: в Виннице медуниверситет разработал собственный протокол лечения COVID-19
Ляшко сообщил, что смерть происходит по другим причинам.
"Проводя анализ и прослеживая каждый летальный случай, мы прослеживаем, что смерть происходит по другим причинам. Поэтому в ближайшее время на официальном сайте Минздрава мы покажем подробную разбивку по каждому случаю. Наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", - добавил он .
- Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине подтверждено 669 заражений COVID-19
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-