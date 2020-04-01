Смерть в зараженных коронавирусом не всегда вызвана COVID-19, - Ляшко

1 апреля, 2020, 11:32

В Минздраве заявили, что не во всех 17 летальных случаях именно коронавирусная болезнь привела к смерти, наибольшее количество летальных случаев регистрируется у больных с сахарным диабетом

Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил на брифинге, передает "РБК-Украина".

Он отметил, что в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых диагностировали коронавирус.

"Сегодня в статистику летальных исходов коронавирусной болезни попадают все случаи, в которых мы диагностировали коронавирус. Это не значит, что во всех 17 случаях коронавирусная болезнь привела к летальному исходу", - отметил он.

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Ляшко сообщил, что смерть происходит по другим причинам.

"Проводя анализ и прослеживая каждый летальный случай, мы прослеживаем, что смерть происходит по другим причинам. Поэтому в ближайшее время на официальном сайте Минздрава мы покажем подробную разбивку по каждому случаю. Наибольшее количество летальных случаев сегодня регистрируется у больных с сахарным диабетом", - добавил он .

Напомним, по состоянию на 1 апреля в Украине подтверждено 669 заражений COVID-19

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