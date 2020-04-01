СБУ разоблачила агента спецслужб России, который пытался проникнуть в ВСУ

1 апреля, 2020, 16:28

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила агента спецслужб России при попытке проникнуть в одну из боевых бригад Вооруженных сил Украины

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Гражданин Российской Федерации в 2018 году попал в компрометирующую ситуацию и, находясь под стражей с применением физического воздействия и психологического давления, был завербован сотрудниками ФСБ. Вскоре, получив задание устроиться на военную службу в украинскую армию, агент ФСБ был переправлен кураторами на территорию Украины. В обход пункта пропуска пересек государственную границу и легализовался как беженец ", - говорится в сообщении.

В течение года россиянин изучал обстановку вокруг военных частей, которые привлечены к выполнению боевых задач в составе Объединенных сил. Для этого он посещал различные регионы Украины, в том числе территорию Донецкой и Луганской областей. В местах постоянной и временной дислокации военных подразделений агент установил контакты с отдельными их представителями. Благодаря этому он собрал необходимые документы, часть из которых были поддельные и ссылался на якобы преследования российскими правоохранительными органами. В 2019 году подал их для принятия на военную службу в одной из боевых бригад Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, пользуясь нормами указа президента "О Положении о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Украины иностранцами и лицами без гражданства".

"Контрразведчики спецслужбы пресекли проведение разведывательной деятельности спецслужб РФ в рядах Вооруженных Сил Украины, относительно иностранца приняты меры пресечения", - говорится в сообщении.

За совершение иностранцем или лицом без гражданства преступления по 1 ч. Ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. За совершение лицом преступления по 1 ч. Ст. 330 (передача или собирание сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны) УК предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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