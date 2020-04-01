Резников: украинцы, несмотря на карантин, могут пересекать линию разграничения на Донбассе

Об этом сказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников .в комментарии "Радио Свобода".

"Карантинные мероприятия важны, и их вводит не только украинское правительство, а правительства всех стран, которые страдают - их более чем 158. Но все граждане Украины сегодня имеют право вернуться в страну, это касается всех: как из-за рубежа, так и с временно оккупированных территорий. Их обязаны пропустить без сомнения, Государственная пограничная служба и командование ООС это знают и пропускают их ", - сказал министр.

Резников отметил, что по возвращении на контролируемую территорию эти люди должны пройти двухнедельную обсервацию.

"Что касается граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, они так же имеют право выхода из подконтрольной правительству территории. Это знают пограничники на КПВВ в Херсонской области и военные на КПВВ в Луганской и Донецкой областях", - сказал Резников.

Министр добавил, что оккупационные администрации блокируют выход людей из захваченных боевиками территорий.

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