"Ждем финансирования": украинские ученые заявили, что могут производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 еженедельно

1 апреля, 2020, 11:26

Специалисты Института молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины заявили, что ожидают быстрого поступления средств из госбюджета для того, чтобы продолжить работу по изготовлению ПЦР-тестов для выявления коронавируса

Об этом говорится в заявлении Института на Facebook.

Отмечается, что специалисты учреждения готовы изготавливать 10-20 тыс. ПЦР-тестов каждую неделю. С привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов каждую неделю.

"Надеемся, что несмотря на вынужденное сокращение государственного бюджета для многих отраслей, в т.ч. и науки, финансирование такого сверхважного дела, как изготовление ПЦР-тестов, не будет сокращено и поступит как можно быстрее", - выразили надежду в Институте.

В заявлении говорится, в частности, и о том, что основная группа сотрудников работает сейчас и "готова работать постоянно и сверхурочно", но из-за отсутствия финансирования они не могут развернуть работу на полную мощность.

В Институте напомнили, еще в конце января 2020 году на заказ СНБО ученые Института первыми в Украине разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2.

Эти тест-системы сертифицировали. После обнаружения первого заболевания наборы на 600 тестов-реакций поступили в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.

При наличии средств Институт уже сейчас мог бы реализовывать соглашения с производителями реактивов, которые там используют для изготовления тест-систем.

"Не все реактивы может изготовить отечественный производитель, отдельные мы вынуждены заказывать в Эстонии, Германии и других странах. Несмотря на эту логистическую цепочку, себестоимость наших ПЦР-тестов (250 грн.) почти вдвое меньше зарубежных аналогов. А учитывая стоимость авиадоставки зарубежных тестов в Украину их реальная цена для госбюджета становится очень высокой", - отмечают ученые.

В Институте также добавили, что уже разработали план обучения для специалистов из разных областей Украины и готовы предоставлять им соответствующее научное сопровождение.

"Вирус мутирует, поэтому, вероятно, осенью возникнет необходимость в совершенно новых тест-системах. В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые могут за сутки модифицировать тест под другой штамм коронавируса. Это важный интеллектуальный ресурс, который есть не в каждой в стране. Его надо сохранить", - отмечают ученые и призывают вкладывать средства в отечественного производителя тестов.