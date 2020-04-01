"Ждем финансирования": украинские ученые заявили, что могут производить до 50 тыс. тестов на COVID-19 еженедельно
Об этом говорится в заявлении Института на Facebook.
Отмечается, что специалисты учреждения готовы изготавливать 10-20 тыс. ПЦР-тестов каждую неделю. С привлечением дополнительных специалистов Институт способен производить до 50 тыс. тестов каждую неделю.
"Надеемся, что несмотря на вынужденное сокращение государственного бюджета для многих отраслей, в т.ч. и науки, финансирование такого сверхважного дела, как изготовление ПЦР-тестов, не будет сокращено и поступит как можно быстрее", - выразили надежду в Институте.
В заявлении говорится, в частности, и о том, что основная группа сотрудников работает сейчас и "готова работать постоянно и сверхурочно", но из-за отсутствия финансирования они не могут развернуть работу на полную мощность.
В Институте напомнили, еще в конце января 2020 году на заказ СНБО ученые Института первыми в Украине разработали тест-системы для диагностики вируса SARS-CoV-2.
Эти тест-системы сертифицировали. После обнаружения первого заболевания наборы на 600 тестов-реакций поступили в Житомирский областной лабораторный центр Минздрава и Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве.
При наличии средств Институт уже сейчас мог бы реализовывать соглашения с производителями реактивов, которые там используют для изготовления тест-систем.
"Не все реактивы может изготовить отечественный производитель, отдельные мы вынуждены заказывать в Эстонии, Германии и других странах. Несмотря на эту логистическую цепочку, себестоимость наших ПЦР-тестов (250 грн.) почти вдвое меньше зарубежных аналогов. А учитывая стоимость авиадоставки зарубежных тестов в Украину их реальная цена для госбюджета становится очень высокой", - отмечают ученые.
В Институте также добавили, что уже разработали план обучения для специалистов из разных областей Украины и готовы предоставлять им соответствующее научное сопровождение.
"Вирус мутирует, поэтому, вероятно, осенью возникнет необходимость в совершенно новых тест-системах. В Украине есть ученые, и в частности ученые Института молекулярной биологии и генетики, которые могут за сутки модифицировать тест под другой штамм коронавируса. Это важный интеллектуальный ресурс, который есть не в каждой в стране. Его надо сохранить", - отмечают ученые и призывают вкладывать средства в отечественного производителя тестов.
- Директор Института биохимии им. А. В. Палладина НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что сейчас массовому производству тестов на выявление коронавируса в Украине мешает отсутствие финансирования.
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