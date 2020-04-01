"Тоттенхэм" установил безумную цену на лучшего бомбардира

1 апреля, 2020, 14:34

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" готов отпустить своего лидера Гарри Кейна за 200 млн фунтов

Об этом сообщает Daily Mail .

Боссы "Тоттенхэма" уверены, что смогут удержать Гарри Кейна летом. В Лондоне ожидают серьезный интерес к своему бомбардиру в ближайшее трансферное окно, особенно если команда Жозе Моуринью останется без путевки в Лигу чемпионов.

Чтобы предотвратить трансфер, "Тоттенхэм" выставил за Кейна цену в 200 млн фунтов и надеется, что никто такую сумму в условиях экономического кризиса заплатить не сможет.

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Издание отмечает, что недавний намек Кейна на готовность оставить Лондон не стал сюрпризом для "Тоттенхэма". Но президент лондонского клуба Даниэль Леви может диктовать свои условия, ведь контракт форварда еще действует четыре с половиной года.

26-летний Кейн в нынешнем сезоне сыграл за "Тоттенхэм" 25 матчей, забил 17 голов и отдал 2 результативные передачи.