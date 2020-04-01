"Сильпо" выделило 100 млн грн на борьбу с коронавирусом

1 апреля, 2020, 13:53

Национальная сеть супермаркетов "Сильпо" выделила 100 млн грн на борьбу с коронавирусом

"Как ответственный бизнес, мы не можем оставаться в стороне ситуации", - сообщил Александр Прядухин, директор по розничной торговле сети "Сильпо".

По его словам, более 13 млн грн сетью уже использованы для оплаты 12 высококачественных аппаратов искусственной вентиляции легких HAMILTON швейцарского производства.

После поступления в Украину это оборудование направят в больницы Киевской, Винницкой, Кировоградской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Отмечается, что в консультациях с Министерством здравоохранения "Сильпо" обрабатывает наиболее эффективные сценарии распределения помощи. В первую очередь она будет направлена на закупку оборудования для больниц и средства защиты медицинского персонала.