"Никто не знает, когда отменят карантин": Аваков предположил, что ограничения будут действовать как минимум до 15 мая

1 апреля, 2020, 08:51

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков предположил, что карантин в стране будут действовать как минимум до 15 мая

Об этом Аваков написал в Facebook.

"Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не ранее 15 мая. И это - предположение оптимиста", - написал Аваков.

При этом глава МВД подчеркнул, что пока неизвестно, когда появятся предпосылки для отмены карантина.

"Никто в нашей стране не знает, когда закончится эпидемия и упразднится карантин, а кто говорит, что знает, врет. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом. Пока карантин отменен только в Китае. Страны вокруг нас каждый день усиливают меры ограничений... от Польши, которая с 1 апреля вводит более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке", - отметил Аваков.

Министр также добавил, что МВД больше не будет выдавать разрешений на чартерные авиарейсы.

"МВД не даст больше согласия ни на один авиационный чартер. Пассажирское авиасообщение - закрыто. Исключения будут редкими и только отдельным решением - со 100% обсервацией под контролем санитарных врачей с последующим тестом ПЦР", - отметил Аваков.

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