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Espreso.tvОбществоПроизводитель машин Lamborghini начал изготавливать медицинские маски

Производитель машин Lamborghini начал изготавливать медицинские маски

Итальянская автомобильная компания Automobili Lamborghini переориентировала производство на защитные маски в связи с пандемией коронавируса SARS-CoV-2

Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

В Lamborghini переоборудовали часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы производить хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.

"В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день", - заявил президент компании Стефано Доменикали.

Отметим, сейчас в Италии зафиксировано 105 792 случая заражения коронавируса. 12428 человек умерли, 15729 выздоровели.

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