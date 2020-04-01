Производитель машин Lamborghini начал изготавливать медицинские маски
Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
В Lamborghini переоборудовали часть завода в Сант-Агата-Болоньезе, чтобы производить хирургические маски для больницы в Болонье, которая участвует в борьбе с пандемией коронавируса.
"В экстренной ситуации мы считаем, что обязаны внести конкретный вклад в общее дело. Мы победим в этой битве вместе, работая вместе, поддерживая тех, кто находится на переднем крае борьбы с этой пандемией каждый день", - заявил президент компании Стефано Доменикали.
Отметим, сейчас в Италии зафиксировано 105 792 случая заражения коронавируса. 12428 человек умерли, 15729 выздоровели.
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