Промоутер Ломаченко назвал президента UFC дураком за попытку организовать бой Хабиб - Фергюсон во время пандемии

1 апреля, 2020, 12:35

Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум назвал президента UFC Дейну Уайта дураком за попытку организовать во время пандемии коронавируса бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном

Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению Боба Арума, попытка президента UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) Дейн Уайта организовать 18 апреля бой между чемпионом в легком весе (до 70 кг) Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, выглядит абсурдно.

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"Какого черта он делает? Не понимаю. Почему, несмотря на все, что происходит, несмотря на гибель людей, у него остается идея, что бой должен состояться 18 апреля? Дейна выставляет себя дураком. Особенно в ситуации, когда людям приходится иметь дело с гораздо большими проблемами. Они имеют дело с изоляцией, умирают. Что побуждает так относиться к этому бою? Я просто не могу предположить, что это может быть ", - сказал Арум, который является промоутером украинского боксера Василия Ломаченко.

Напомним, 31 марта Дейна Уайт заявил, что журналисты мешают организации боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

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