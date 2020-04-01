Прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти боком, - Зеленский призывает украинцев оставаться дома

1 апреля, 2020, 20:59

Обращение размещено на странице главы государства в Facebook.

"Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима ". Так вот - коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот - просим вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагоны не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут, а шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это ! ", - подчеркнул др.