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Espreso.tvОбществоПрогулки подождут, а шашлыки могут вылезти боком, - Зеленский призывает украинцев оставаться дома

Прогулки подождут, а шашлыки могут вылезти боком, - Зеленский призывает украинцев оставаться дома

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам призвал во время эпидемии коронавируса продолжать оставаться дома

Обращение размещено на странице главы государства в Facebook.

"Продолжаем сохранять спокойствие и холодную голову. Продолжаем оставаться дома. Я еще раз прошу вас повзрослеть! Знаете, есть известный факт, как после аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайскую демонстрацию. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима ". Так вот - коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот - просим вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагоны не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут, а шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это ! ", - подчеркнул др.
 

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