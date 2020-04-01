Правительство запустило челлендж HackCorona для IТ-проектов, которые облегчат жизнь на карантине
Об этом сообщает пресс-служба министерства .
В ведомстве пояснили, что Украина нуждается инновационных идеях, чтобы остановить распространение вируса.
"Несмотря на все инициативы, которые уже реализует Минцифры, мы объявляем онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine, чтобы дать возможность как можно большему количеству хороших идей качественно реализоваться... Стране нужны новые идеи и IT-решения", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Указано, что участники могут подать проекты по следующим направлениям:
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противодействие коронавирусу
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электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID19
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е-услуги для граждан
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социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги для граждан, которые особенно актуальны во время карантина
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социальное предпринимательство
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инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения уязвимых граждан
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взаимопомощь
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сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.
Подчеркивается, что лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн. Также участники получат менторскую поддержку и возможность воплотить свой проект в течение следующего месяца.
Заявки принимаются до 6 апреля. А уже 9 апреля члены жюри выберут победителей. Отправить идею можно по ссылке: https://hack-corona.gov.ua
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