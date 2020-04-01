Правительство запустило челлендж HackCorona для IТ-проектов, которые облегчат жизнь на карантине

1 апреля, 2020, 13:13

Министерство цифровой трансформации запускает национальный конкурс IT-проектов и идей для облегчения жизни граждан и бизнеса во время пандемии коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба министерства .

В ведомстве пояснили, что Украина нуждается инновационных идеях, чтобы остановить распространение вируса.

"Несмотря на все инициативы, которые уже реализует Минцифры, мы объявляем онлайн-челлендж #HackCorona in Ukraine, чтобы дать возможность как можно большему количеству хороших идей качественно реализоваться... Стране нужны новые идеи и IT-решения", - подчеркнул вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Указано, что участники могут подать проекты по следующим направлениям:

противодействие коронавирусу

электронные сервисы, направленные на противодействие распространению эпидемии COVID19

е-услуги для граждан

социальные, образовательные, административные и другие публичные услуги для граждан, которые особенно актуальны во время карантина

социальное предпринимательство

инновационные идеи для развития цифрового социального предпринимательства в условиях карантина, которые могут быть реализованы путем дистанционного привлечения уязвимых граждан

взаимопомощь

сервисы, направленные на поддержку и обеспечение жизнедеятельности наиболее уязвимых групп населения в условиях карантина.

Подчеркивается, что лучшие идеи получат финансирование на реализацию. Общий призовой фонд для победителей составляет 4 млн грн. Также участники получат менторскую поддержку и возможность воплотить свой проект в течение следующего месяца.

Заявки принимаются до 6 апреля. А уже 9 апреля члены жюри выберут победителей. Отправить идею можно по ссылке: https://hack-corona.gov.ua