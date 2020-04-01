Правительство втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с коронавирусом

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата: экстренный медицинский техник; врач-пульмонолог; врач-инфекционист; врач-патологоанатом; врач-эпидемиолог; врач-лаборант; врач-анестезиолог; врач-радиолог; врач-бактериолог; врач-рентгенолог; врач-вирусолог; врач общей практики; семейный врач; врач-терапевт врач-педиатр; врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19; сестра медицинская; младшая сестра (всех наименований); регистратор медицинский; сестра хозяйка; водитель.

Согласно приказу МЗ доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

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