 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с коронавирусом

Правительство втрое увеличило оклад медработникам, которые борются с коронавирусом

Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

"Уже за март медицинские работники Украины, занятые лечением пациентов с лабораторно подтвержденными случаями COVID-19, получат доплату в размере трех должностных окладов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приказом, который подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, определен перечень должностей медицинских работников, которым с марта 2020 года осуществляется доплата: экстренный медицинский техник; врач-пульмонолог; врач-инфекционист; врач-патологоанатом; врач-эпидемиолог; врач-лаборант; врач-анестезиолог; врач-радиолог; врач-бактериолог; врач-рентгенолог; врач-вирусолог; врач общей практики; семейный врач; врач-терапевт врач-педиатр; врачи других специальностей, непосредственно занятые лечением лабораторно подтвержденных случаев COVID-19; сестра медицинская; младшая сестра (всех наименований); регистратор медицинский; сестра хозяйка; водитель.

Согласно приказу МЗ доплаты будут осуществляться в период выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19.

null Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать