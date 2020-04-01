Поток валюты от заробитчан помогал держать стабильный курс гривны, - Новак о возвращении трудовых мигрантов

1 апреля, 2020, 20:18

Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV

"Сейчас у нас будет новая проблема - трудовая миграция назад в Украину. Потому что мы понимаем, что те работники, которые зарабатывают по всему миру, по всей Европе сейчас будут иметь меньшие возможности зарабатывать там. И большая часть наших работников уже вернулись и дальше будут возвращаться в Украину. Кроме того, не будет такого большого потока валюты от наших работников, а именно этот поток от наших работников и формировал нам более или менее сбалансированный валютный баланс, который помогал держать сравнительно стабильный курс гривны, сейчас уменьшится ", - уведомить Новак.

Глава Комитета экономистов подчеркнул, что существует также проблема трудоустройства украинских мигрантов в стране и нужно решать это через индустриализацию страны.

"Кроме того другая проблема, где дать работу большому количеству наших работников, которые вернулись и будут возвращаться в Украину? Чем они здесь будут заниматься? Вот этот вопрос без индустриализации страны, эту проблему занятости в стране невозможно решить", - отметил Новак.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что кризис, который вызвала в мире пандемия коронавируса, является самой трудной со времен Второй мировой войны .

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