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Espreso.tvОбществоПоток валюты от заробитчан помогал держать стабильный курс гривны, - Новак о возвращении трудовых мигрантов

Поток валюты от заробитчан помогал держать стабильный курс гривны, - Новак о возвращении трудовых мигрантов

Глава Комитета экономистов Андрей Новак заявил, что из-за пандемии коронавируса сейчас уменьшится поток валюты от украинских заробитчан, который помогал держать стабильный курс гривны
Об этом он заявил в эфире программы "Вечер с Кристиной Яцкив", передает Еспресо.TV .
 
"Сейчас у нас будет новая проблема - трудовая миграция назад в Украину. Потому что мы понимаем, что те работники, которые зарабатывают по всему миру, по всей Европе сейчас будут иметь меньшие возможности зарабатывать там. И большая часть наших работников уже вернулись и дальше будут возвращаться в Украину. Кроме того, не будет такого большого потока валюты от наших работников, а именно этот поток от наших работников и формировал нам более или менее сбалансированный валютный баланс, который помогал держать сравнительно стабильный курс гривны, сейчас уменьшится ", - уведомить Новак.
 
Глава Комитета экономистов подчеркнул, что существует также проблема трудоустройства украинских мигрантов в стране и нужно решать это через индустриализацию страны.
 
"Кроме того другая проблема, где дать работу большому количеству наших работников, которые вернулись и будут возвращаться в Украину? Чем они здесь будут заниматься? Вот этот вопрос без индустриализации страны, эту проблему занятости в стране невозможно решить", - отметил Новак.
 

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