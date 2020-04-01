 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПорошенко: врач, который выходит на войну с эпидемией, должен чувствовать себя защищенным

Порошенко: врач, который выходит на войну с эпидемией, должен чувствовать себя защищенным

Пятый президент Украины и лидер фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что государство должно обеспечить защиту врачей, которые противодействуют эпидемии коронавируса

Об этом он рассказал в интервью в программе "Большой эфир Василия Зимы", передает Еспресо.TV

"Первый удар приняли на себя врачи. Они сейчас настоящие герои, как и те, кто защищает суверенитет и дает отпор российской агрессии. Поэтому, первое, что мы должны сделать - врач, который выходит на эту войну с эпидемией, должен чувствовать себя защищенным. Государство должно обеспечить законодательно, исполнительно, социально, чтобы все чувствовали себя, что они могут рассчитывать на это государство. Именно поэтому и объясняется, что и я, как лидер "Европейской солидарности" и наша политическая сила точно не могли оставаться в стороне ", - сказал Порошенко .

Он отметил, что сначала предлагал создать штаб, и если нужно, то представители "Европейской солидарности" войдут и будут участвовать в разработке стратегии противодействия эпидемии.

"На мое предложение эта рабочая группа была создана в рамках Верховной Рады", - сказал Порошенко.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

1 апреля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать