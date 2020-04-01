Поцелуй на пляже: известные украинские спортсмены удивили болельщиков откровенной фотографией
1 апреля, 2020, 20:28
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась откровенным фото с отдыха, на котором она целуется со своим мужем пловцем Михаилом Романчуком
Фото Марина Бех-Романчук опубликовала в Instagram.
"Спасибо тебе за то, что ты всегда со мной", - написала спортсменка под фото.
Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.
В ноябре 2019 года 23-летний Михаил Романчук получил золото Кубка мира по плаванию в Дохе. На дистанции 1500 м вольным стилем он установил рекорд Кубка мира - 14 мин 51,61 сек.
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6 октября украинка Марина Бех-Романчук завоевала серебро чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в длину.
- 8 ноября Романчук установил рекорд на седьмом этапе Кубка мира по плаванию.
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