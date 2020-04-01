Поцелуй на пляже: известные украинские спортсмены удивили болельщиков откровенной фотографией

1 апреля, 2020, 20:28

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук поделилась откровенным фото с отдыха, на котором она целуется со своим мужем пловцем Михаилом Романчуком

Фото Марина Бех-Романчук опубликовала в Instagram.

"Спасибо тебе за то, что ты всегда со мной", - написала спортсменка под фото.

Марина Бех-Романчук является многократной чемпионкой Украины, вицечемпионом мира-2019 и серебряным призером чемпионата Европы-2018 по прыжкам в длину.

В ноябре 2019 года 23-летний Михаил Романчук получил золото Кубка мира по плаванию в Дохе. На дистанции 1500 м вольным стилем он установил рекорд Кубка мира - 14 мин 51,61 сек.