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Espreso.tvСпортНепобедимый украинский тяжеловес сделал громкое заявление о чемпионском бое

Непобедимый украинский тяжеловес сделал громкое заявление о чемпионском бое


фото: xsport.ua
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко заявил, что станет чемпионом мира

Об этом сообщает Xsport.ua.

По словам Сиренко, который выиграл на профессиональном ринге все свои 13 боев, он верит, что получит право на чемпионский бой и в конце получит титул.

"Я верю в то, что у меня будет возможность подраться за пояс чемпиона мира. А стать - верю в то, что смогу. Для этого, наверное, нужно сделать нечто большее, чем ты можешь, переступить через себя в определенных моментах. Если я буду продолжать работать в том же духе, то, уверен, мне выпадет такой шанс. И я сделаю максимум, чтобы достичь своих целей", - сказал Сиренко.

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