НАТО 2 апреля утвердит новый пакет поддержки Украины и Грузии, - Столтенберг

1 апреля, 2020, 17:20

Министры иностранных дел стран-членов НАТО в четверг примут новый пакет помощи для Украины и Грузии

Об этом сообщает Радио Свобода .

Об этом генсек НАТО заявил, анонсируя повестку дня заседания министров иностранных дел стран-членов Альянса, которое состоится 2 апреля в формате видеоконференции.

"Хотя у нас не будет встречи с Грузией и Украиной, я ожидаю, что главы МИД поддержат новый пакет помощи, который усилит нашу политическую и практическую поддержку обеих стран", - сказал Столтенберг.

"Я ожидаю от министров иностранных дел, что они согласуют новый пакет поддержки Грузии и Украины для дальнейшего укрепления нашего партнерства, включая учения в Черноморском регионе, что имеет стратегическое значение для НАТО, - сказал Столтенберг на онлайн-пресс-конференции.

По словам Столтенберга, одобренный в четверг пакет будет дополнительным к уже существующим.