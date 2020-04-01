Накануне Пасхи в Украину могут вернуться около 200 тыс. граждан, - ГНСУ

1 апреля, 2020, 08:14

Накануне пасхальных праздников пограничники ожидают возвращения в Украину около 200 тысяч граждан из-за рубежа

Как передает РБК-Украина, об этом сказал председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко одного из телеканалов.

С 16 марта по всем возможным направлениям - авиасообщением, железнодорожными путями, автомобилем или пешком - вернулись уже 160 тыс. украинцев.

"Намерены вернуться на территорию Украины около 17 тыс. граждан. Накануне пасхальных праздников может вернуться около 200 тыс. граждан", - сказал Дейнеко.

За минувшие сутки границу пересекли 10 тыс. граждан. А самым активным днем стало 27 марта - когда на границе с Польшей образовались огромные очереди.

"Тогда границу пересекли 22 тыс. человек, в то время как обычный показатель был 3,8 тысячи в сутки", - отметил глава ГНСУ, добавив, что пограничники ведут учет граждан, возвращающихся из-за рубежей.

"В течение последних трех суток были составлены административные протоколы на семь человек, нарушивших правила самоизоляции", - сказал Дейнеко.