Накануне Пасхи в Украину могут вернуться около 200 тыс. граждан, - ГНСУ
Как передает РБК-Украина, об этом сказал председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко одного из телеканалов.
С 16 марта по всем возможным направлениям - авиасообщением, железнодорожными путями, автомобилем или пешком - вернулись уже 160 тыс. украинцев.
"Намерены вернуться на территорию Украины около 17 тыс. граждан. Накануне пасхальных праздников может вернуться около 200 тыс. граждан", - сказал Дейнеко.
За минувшие сутки границу пересекли 10 тыс. граждан. А самым активным днем стало 27 марта - когда на границе с Польшей образовались огромные очереди.
"Тогда границу пересекли 22 тыс. человек, в то время как обычный показатель был 3,8 тысячи в сутки", - отметил глава ГНСУ, добавив, что пограничники ведут учет граждан, возвращающихся из-за рубежей.
"В течение последних трех суток были составлены административные протоколы на семь человек, нарушивших правила самоизоляции", - сказал Дейнеко.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что карантин в Украине может быть продлен до второй половины мая.
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