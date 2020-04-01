Нацбанк резко укрепил гривню

1 апреля, 2020, 09:28

Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни сразу на 43 копейки

Об этом говорится в данных НБУ.

Таким образом, официальный курс на 1 апреля установлен на уровне 27,63 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни. На 31 марта курс был 30,96 гривни.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb



