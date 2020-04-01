Нацбанк резко укрепил гривню
1 апреля, 2020, 09:28
Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривни сразу на 43 копейки
Об этом говорится в данных НБУ.
Таким образом, официальный курс на 1 апреля установлен на уровне 27,63 гривни за доллар.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,26 гривни. На 31 марта курс был 30,96 гривни.
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