На жителя Полтавщины составили три протокола за нарушение самоизоляции: мужчина вернулся из Польши
1 апреля, 2020, 17:46
В Полтавской области 21-летний житель Чутовского района получил три админпротокола за нарушение режима самоизоляции. Мужчина должен быть дома, потому что вернулся из Польши
Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.
"За период карантина полиция составила 58 админпротоколов против полтавчан, среди которых есть и нарушители самоизоляции. Вот, например, 21-летний житель Чутовского района, вернувшийся из Польши, уже имеет три админпротоколы за то, что не сидит дома. Он сам может не болеть, но может переносить вирус ", - отметил губернатор Олег Синегубов.
Сейчас в области на самоизоляции находятся 2049 человек, 737 человек уже успешно прошли 14-дневную изоляцию.
По состоянию на 1 апреля, на Полтавщине зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом.
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