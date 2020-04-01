На жителя Полтавщины составили три протокола за нарушение самоизоляции: мужчина вернулся из Польши

Об этом сообщает пресс-служба Полтавской ОГА.

"За период карантина полиция составила 58 админпротоколов против полтавчан, среди которых есть и нарушители самоизоляции. Вот, например, 21-летний житель Чутовского района, вернувшийся из Польши, уже имеет три админпротоколы за то, что не сидит дома. Он сам может не болеть, но может переносить вирус ", - отметил губернатор Олег Синегубов.

Сейчас в области на самоизоляции находятся 2049 человек, 737 человек уже успешно прошли 14-дневную изоляцию.

По состоянию на 1 апреля, на Полтавщине зафиксировали 2 случая заражения коронавирусом.

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