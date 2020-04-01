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Espreso.tvОбществоНа Донбассе убит боец ООС и ранены еще двое, потери оккупантов - 4 боевика и БМП

На Донбассе убит боец ООС и ранены еще двое, потери оккупантов - 4 боевика и БМП

Во вторник, 31 марта, российские военные на Донбассе 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил, в том числе из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции возле Красногоровки из минометов калибра 120 мм, выпустив 20 мин, и со станковых противотанковых гранатометов.

По окрестностям Песков российские террористы выпустили 10 мин из минометов 120-го калибра.

Позиции вблизи Авдеевки захватчики трижды обстреляли из минометов калибра 82 мм с общим расходом 32 мины, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. После ответа со стороны Объединенных сил враг прекратил обстрелы.

Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия россияне били по позициям возле Широкино и Гнутово, возле Каменки - из автоматического станкового гранатомета.

Опорные пункты Объединенных сил поблизости Опытного российские военные обстреляли из крупнокалиберного пулемета, защитников Старогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты из минометов калибра 120 мм и противотанкового ракетного комплекса обстреляли украинские позиции неподалеку Новотошковского, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Луганского.

Вечером россияне применили против защитников Зайцевого гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Украинские военные ответили на каждый вражеский обстрел прицельным огнем по позициям противника.

31 марта в результате вражеских обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое - получили ранения, один из которых получил минно-взрывную травму, подорвавшись на мине российского производства.

По данным разведки, 31 марта Объединенные силы ликвидировали троих российских оккупантов, еще один был ранен. Также украинские военнослужащие уничтожили вражескую боевую машину пехоты.

С начала дня 1 апреля российский оккупационные войска обстреляли из станковых противотанковых гранатометов украинские позиции вблизи Марьинки в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". После ответа со стороны подразделений Объединенных сил враждебные провокации прекратились.

Потерь среди украинских военных вследствие этого обстрела нет.

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