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Espreso.tvОбществоМинимизируйте социальные контакты: МЗ призывает соблюдать карантин

Минимизируйте социальные контакты: МЗ призывает соблюдать карантин

Министерство здравоохранения призывает соблюдать карантин

Об этом сообщает пресс-служба МЗ

"Во время карантина старайтесь минимизировать социальные контакты, а не собирайтесь большими компаниями, не посещайте мест массового скопления. Наиболее эффективный способ не заразиться - соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
 
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