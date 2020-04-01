Минимизируйте социальные контакты: МЗ призывает соблюдать карантин
1 апреля, 2020, 21:31
Министерство здравоохранения призывает соблюдать карантин
Об этом сообщает пресс-служба МЗ
"Во время карантина старайтесь минимизировать социальные контакты, а не собирайтесь большими компаниями, не посещайте мест массового скопления. Наиболее эффективный способ не заразиться - соблюдать режим самоизоляции", - говорится в сообщении.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
Читайте также
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов