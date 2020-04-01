Локальные протоколы и симптоматическое лечение: Ляшко объяснил ситуацию препаратов против коронавируса

1 апреля, 2020, 11:00

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, в каких случаях будут применять препараты для лечения от COVID-19

Об этом он сообщил на брифиге, передает Еспресо.TV.

Он отметил, что доказательной базы по специфической терапии коронавирусной болезни ВОЗ не обнародовала.

"В то же время есть локальные протоколы некоторых стран, которые предусматривают применение препаратов, обладающих доказательную базу для других болезней. Например, против малярии, ревматроидного артрита, ВИЧ. Именно комбинация этих препаратов в определенных клинических состояниях может быть допущена для лечения", - сказал Ляшко.

По его словам, все дозы, клинические показатели, когда можно применять, в ближайшее время будут опубликованы в приказе Минздрава, который позволит использовать указанные препараты.

"Эти все схемы лечения рассматривает специальная экспертная группа из ученых и практиков, сегодня сделают единую позицию в Украине для того, чтобы мы могли использовать эти препраты на территории Украины", - сообщил главный санврач.

По его словам, Минздрав сегодня работает со всеми производителями указанных препаратов.

"Я думаю, как только мы их введем во временные протоколы лечения, препаратами будут обеспечены все, кто в этом нуждаются", - сказал Ляшко.

Он сообщил, что, согласно закону "О защите населения от инфекционных болезней", медицинская помощь в коммунальных учреждениях здравоохранения больным предоставляется бесплатно.

"Мы будем делать все возможное, чтобы больные, которые попадают в больницу и лечатся от коронавирусной болезни, имели полное обеспечение средствами для симптоматического лечения. А в случае появления специфических симптомов и специфического лечения", - подытожил Ляшко.