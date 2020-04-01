Китай скрывает масштабы пандемии коронавируса, - СМИ
Двое из чиновников в правительстве США анонимно заявили, что доклад разведки утверждает, что Китай сфальсифицировал официальные данные о количестве жертв коронавируса, сообщает Голос Америки .
В Белом доме и посольстве Китая в США не прокомментировали это сообщение.
Как отмечают в Bloomberg, Белый дом якобы получил доклад разведки на прошлой неделе.
Сообщение подхватили в лагере президента США Дональда Трампа, где раньше обвиняли СМИ в якобы предвзятом отношении к действиям президента, направленным на противодействие распространению коронавируса.
"Да ну ... Да? Интересно, какая часть СМИ, распространявших заявления коммунистического Китая в течение последних 2 недель, теперь принесут свои извинения и привлекут внимание к этому сообщению? Думаю, что 0", - пишет сын президента Трамп-младший.
Huh ... No shit? I wonder how many of those in the media who were running with the communist talking points for the past two weeks will apologize and highlight this?- Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 1, 2020
I'm going to guess 0.
China Concealed Extent of Virus Outbreak, US Intelligence Says https://t.co/P2FfgfW6fi
Ранее сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт призвал Конгресс начать расследование против Всемирной организации здравоохранения относительно ее ответа на пандемию коронавируса, обвинив ВОЗ в помощи Китая скрыть полный масштаб распространения болезни.
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