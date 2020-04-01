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Espreso.tvМирКитай скрывает масштабы пандемии коронавируса, - СМИ

Китай скрывает масштабы пандемии коронавируса, - СМИ


фото: Reuters
Разведка США сообщила Белому дому в секретном докладе, что Китай скрывает реальные масштабы пандемии коронавируса в стране, включая количество больных и погибших, утверждают американские СМИ

Двое из чиновников в правительстве США анонимно заявили, что доклад разведки утверждает, что Китай сфальсифицировал официальные данные о количестве жертв коронавируса, сообщает Голос Америки .

В Белом доме и посольстве Китая в США не прокомментировали это сообщение.

Как отмечают в Bloomberg, Белый дом якобы получил доклад разведки на прошлой неделе.

Сообщение подхватили в лагере президента США Дональда Трампа, где раньше обвиняли СМИ в якобы предвзятом отношении к действиям президента, направленным на противодействие распространению коронавируса.

"Да ну ... Да? Интересно, какая часть СМИ, распространявших заявления коммунистического Китая в течение последних 2 недель, теперь принесут свои извинения и привлекут внимание к этому сообщению? Думаю, что 0", - пишет сын президента Трамп-младший.

Ранее сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт призвал Конгресс начать расследование против Всемирной организации здравоохранения относительно ее ответа на пандемию коронавируса, обвинив ВОЗ в помощи Китая скрыть полный масштаб распространения болезни.

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