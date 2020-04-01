Китай скрывает масштабы пандемии коронавируса, - СМИ

1 апреля, 2020, 22:30

Разведка США сообщила Белому дому в секретном докладе, что Китай скрывает реальные масштабы пандемии коронавируса в стране, включая количество больных и погибших, утверждают американские СМИ

Двое из чиновников в правительстве США анонимно заявили, что доклад разведки утверждает, что Китай сфальсифицировал официальные данные о количестве жертв коронавируса, сообщает Голос Америки .

В Белом доме и посольстве Китая в США не прокомментировали это сообщение.

Как отмечают в Bloomberg, Белый дом якобы получил доклад разведки на прошлой неделе.

Сообщение подхватили в лагере президента США Дональда Трампа, где раньше обвиняли СМИ в якобы предвзятом отношении к действиям президента, направленным на противодействие распространению коронавируса.

"Да ну ... Да? Интересно, какая часть СМИ, распространявших заявления коммунистического Китая в течение последних 2 недель, теперь принесут свои извинения и привлекут внимание к этому сообщению? Думаю, что 0", - пишет сын президента Трамп-младший.

Huh ... No shit? I wonder how many of those in the media who were running with the communist talking points for the past two weeks will apologize and highlight this?



I'm going to guess 0.



China Concealed Extent of Virus Outbreak, US Intelligence Says https://t.co/P2FfgfW6fi - Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 1, 2020

Ранее сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт призвал Конгресс начать расследование против Всемирной организации здравоохранения относительно ее ответа на пандемию коронавируса, обвинив ВОЗ в помощи Китая скрыть полный масштаб распространения болезни.