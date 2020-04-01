Аваков предложил Зеленскому отправить в Италию медиков на помощь в борьбе с коронавирусом

1 апреля, 2020, 13:39

Министр внутренних дел Арсен Аваков предложил президенту Владимиру Зеленскому отправить в Италию медиков для борьбы с эпидемией коронавируса

Об этом шла речь на ежедневном селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по борьбе с распространением коронавируса.

Сейчас в Украине зафиксировано 669 случаев заболевания, 120 из которых подтверждены за минувшие сутки.

"Мы видим, что карантин нужен. Я уверен, что он спасет много жизней. Однако правительство должно найти средства, чтобы помочь бедным украинцам. Составьте список как можно быстрее, и давайте рассчитаем, сколько денег мы можем выделить", - обратился Зеленский к премьер-министру Шмыгалю.

Глава правительства сообщил, что был остановлен рост цен на социально значимые товары, некоторые продукты даже подешевели.

Кроме того, Кабинет Министров разрабатывает программу по созданию рабочих мест для тех, кто приехал из-за границы или потерял работу в связи с распространением коронавируса.

"Мы планируем создать много рабочих мест уже через несколько недель. В частности, нам нужны люди для ремонта дорог, мощения тротуаров, уборки территорий. Много разных вакансий", - отметил Шмыгаль.

На совещании была рассмотрена возможность внедрения дополнительных, более жестких карантинных мероприятий. В частности, речь шла о режиме "все в масках" с 6 по 24 апреля и ограничения количества людей при нахождении на улице. Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирусом.

Для предотвращения этого власти провели переговоры со всеми телевизионными группами по трансляции пасхальных богослужений. Пока только три телеканала не дали ответа относительно таких показов, но переговоры с ними продолжаются.

Правительство готовит протокол лечения COVID-19. Украина будет закупать за рубежом лекарства, чтобы предотвратить осложнения болезни и не доводить больных к необходимости в искусственной вентиляции легких.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Италия обратилась к Украине с просьбой помочь с бригадами медиков. Ряд стран уже предоставила итальянской стороне такую поддержку.

"Было бы хорошо предоставить Италии бригаду из нескольких наших специалистов, скажем анестезиологов, до того, как у нас наступит пик болезни. Тогда они вернутся с неоценимым опытом борьбы с пандемией. Однако мы должны обеспечить их полную безопасность и лучшие условия работы в Италии", - отметил Зеленский.

Глава МВД также предложил помочь Италии, предоставив спирт для медицинских нужд.

Сейчас 20 тыс. правоохранителей несут службу по контролю за соблюдением карантинных мероприятий в Украине.

Во время совещания также обсудили возможность развертывания мобильных госпиталей. Четыре такие заведения уже работают в зоне проведения операции Объединенных сил