Компания FERREXPO предоставила средства защиты врачам и медикам в ОТО Полтавщины

1 апреля, 2020, 20:25

Партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом для объединенных территориальных общин Полтавщины передали представители компании Константина Жеваго FERREXPO

Для больниц Кременчуга, Козельщины и Новогалещины Белановского и Еристовский горно-обогатительные комбинаты передали средства индивидуальной защиты врачей - защитные маски, перчатки, очки и пирометры.

"Белановский ГОК, Еристовский ГОК, Полтавский ГОК будут отслеживать ситуацию, которая пройдет, и будут, насколько это возможно, быстро реагировать на события. И, конечно же, помогать окружающим больницам и людям", - заявил в комментарии журналистам директор Благотворительного фонда Полтавского горно-обогатительного комбината Вячеслав Минязев.

Директор БФ "ПГОК" также добавил, что они будут делать все возможное для защиты людей в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Средства индивидуальной защиты врачей уже поступили в Кременчугскую центральную районную больницу.

Как отметила в комментарии журналистам и.о. директора КНП Кременчугской центральной районной больницы: "Я обращалась лично к Юрию Витальевичу - это где-то было две недели назад, просила помощи в этой ситуации и он тут же откликнулся. Средства индивидуальной защиты они сегодня крайне необходимы, чтобы уберечь кадровый состав. Потому что если не дай Бог начнут выбывать медики, то кто же будет оказывать помощь?".

Партию средств защиты для трех медицинских учреждений Полтавской области приобрели на сумму 300 000 гривен.

Заместитель генерального директора ООО "Биланиский ГОК" Леонид Тютюнник заявил: "Это небольшой первый транш помощи территориальным общинам, которое осуществляет наше предприятие. Если, не дай Бог, ситуация будет усугубляться, то помощь наша будет только расти и мы приложим все усилия для обеспечения лечебных учреждений необходимым оборудованием, средствами защиты и профилактики".

Следующую партию гуманитарной помощи медицинские учреждения получат в ближайшие дни.