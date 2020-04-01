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Espreso.tvСпортФутболист сборной Украины существенно прибавил в цене в Бельгии

Футболист сборной Украины существенно прибавил в цене в Бельгии


фото: Getty Images
Стоимость защитника сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Эдуарда Соболя выросла на 1,5 млн евро

Об этом сообщает Тransfermarkt.

Стоимость Эдуарда Соболя, который принадлежит "Шахтеру", но выступает на правах аренды за "Брюгге", выросла с 2,500000 евро до 4 млн евро. Это наибольший прогресс среди украинцев, которые выступают в Бельгии.

Самым дорогим украинцем в бельгийском чемпионате остается форвард "Гента" Роман Яремчук, который стоит 12 млн евро.

На 500 тыс. евро подорожал защитник "Гента" Игорь Пластун, который теперь стоит 3 млн евро. Его одноклубник Роман Безус также оценивается в 3 млн евро.

Без изменений осталась стоимость хавбека "Андерлехта" Евгения Макаренко, выступающего на правах аренды за "Кортрейк" (1 млн евро) и его одноклубника Андрея Бацула - 600 тыс. евро.

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