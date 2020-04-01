Экс-глава Минфина Уманский инициировал увольнение глав таможни Нефедова и налоговой Верланова, - СМИ

1 апреля, 2020, 12:41

Бывший глава Министерства финансов предлагал отставки главы Государственной налоговой службы Сергея Верланов и главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова

Соответствующие представления он направил главе Кабмина Денису Шмыгалю, пишет LB.ua .

В письме от 28 марта Уманский предложил главе правительства назначить временно исполняющего обязанности глав Налоговой и Таможенной служб своих заместителей Михаила Титарчука и Роберта Зелди. Издание отмечает, что экс-министр финансов дважды просил освободить Верланова и Нефедова. Кабмин этот вопрос не рассматривал.

"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему ", - сообщил Нефедов в комментарии изданию.

Верланов отметил, что узнал об этом уже после представления Уманского.

"Но о причинах не знаю до сих пор. У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем, и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он это не комментировал и о мотивах этого документа лучше уточнить у него ", - добавил он.

Председатель Налоговой также заявил, что считает нового министра финансов Сергея Марченко профессионалом и с радостью будет эффективно работать в его команде.

Отвечая на вопрос LB.ua о том, намерен ли Кабмин менять глав Налоговой и Таможенной служб, Шмыгаль сказал только, что "пока оба руководителя работают".

Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания народные депутаты поддержали увольнение с должности министра финансов Украины Игоря Уманского.

В тот же день, правда со второй попытки, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение новым главой Министерства финансов Сергея Марченко .