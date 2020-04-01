Экс-глава Минфина Уманский инициировал увольнение глав таможни Нефедова и налоговой Верланова, - СМИ
Соответствующие представления он направил главе Кабмина Денису Шмыгалю, пишет LB.ua .
В письме от 28 марта Уманский предложил главе правительства назначить временно исполняющего обязанности глав Налоговой и Таможенной служб своих заместителей Михаила Титарчука и Роберта Зелди. Издание отмечает, что экс-министр финансов дважды просил освободить Верланова и Нефедова. Кабмин этот вопрос не рассматривал.
"Я слышал, что Уманский дважды подавал меня на увольнение. Не знаю официально причин, он со мной не говорил на эту тему ", - сообщил Нефедов в комментарии изданию.
Верланов отметил, что узнал об этом уже после представления Уманского.
"Но о причинах не знаю до сих пор. У меня не было никаких конфликтов с Игорем Ивановичем, и наше взаимодействие было всегда конструктивным. Мне лично он это не комментировал и о мотивах этого документа лучше уточнить у него ", - добавил он.
Председатель Налоговой также заявил, что считает нового министра финансов Сергея Марченко профессионалом и с радостью будет эффективно работать в его команде.
Отвечая на вопрос LB.ua о том, намерен ли Кабмин менять глав Налоговой и Таможенной служб, Шмыгаль сказал только, что "пока оба руководителя работают".
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Напомним, 30 марта во время внеочередного заседания народные депутаты поддержали увольнение с должности министра финансов Украины Игоря Уманского.
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В тот же день, правда со второй попытки, Верховная Рада Украины проголосовала за назначение новым главой Министерства финансов Сергея Марченко .
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