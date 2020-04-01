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Espreso.tvСпортДжокович показал, как на карантине играет в теннис сковородой

Джокович показал, как на карантине играет в теннис сковородой

Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович показал, как во время карантина играет в теннис сковородой

Видео Джокович изложил в Instagram.

"Соревнования никогда не прекращаются", - подписал видео лидер мирового рейтинга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competition never stops #tennisathome Такмичење није престало

Публикация от Novak Djokovic (@djokernole)

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