Джокович показал, как на карантине играет в теннис сковородой
1 апреля, 2020, 21:11
Лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович показал, как во время карантина играет в теннис сковородой
Видео Джокович изложил в Instagram.
"Соревнования никогда не прекращаются", - подписал видео лидер мирового рейтинга.
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