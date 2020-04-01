Депутаты "слуги" обратились к правоохранителям: расследовать необходимо записи Лероса, а не то, откуда он их взял

1 апреля, 2020, 15:42

Группа депутатов "Слуги народа" высказалась в поддержку Гео Лероса, который выложил записи с братом главы ОПУ Андрея Ермака, и призвала правоохранителей не прибегать к политическим преследованиям

Об этом написал народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев в Facebook.

"Мы, народные депутаты фракции "Слуга народа", крайне обеспокоены ситуацией, сложившейся вокруг информации, обнародованной нашим коллегой Гео Леросом", - говорится в заявлении.

По словам нардепа, записи могут свидетельствовать о торговле государственными должностями с участием должностных лиц Офиса Президента Украины.

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"Но реакция некоторых правоохранительных органов в этих обстоятельствах была крайне странной - ведь вопрос у них возникли не к содержанию обнародованных записей, на что в первую очередь те должны были бы обратить внимание, а к факту того, что они стали возможными", - отметил Потураев в заявлении.

По мнению политика, такие действия правоохранителей угрожают гражданскому обществу и его базовым правам и свободам.

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"Руководствуясь такой логикой, подобные обвинения можно было бы выдвинуть в адрес подавляющего большинства проектов расследований украинских СМИ, а также относительно преследований многих политиков, которые происходили в Украине в недавнем прошлом", - отметил Потураев.

В заявлении призывают правоохранителей:

"Мы обращаемся к правоохранительным органам, а именно Генпрокуратуре, ГБР, НАБУ и МВД, о необходимости в первую очередь расследовать непосредственно суть объявленных на пленках записей.

А еще призываем их исключить действия, которые можно было бы рассматривать, как давление или преследование народного депутата Украины ".

Также нардепы "слуги" Евгений Петруняк, Татьяна Цыба, Егор Чернев, Дмитрий Гурин, Лада Булах, Богдан Яременко, Анна Бондарь, Иван Юнаков, Елизавета Богуцкая и Игорь Васильев вместе с Потураевым подписали заявление о совершении преступления на имя генпрокурора Венедиктовой, руководителя САП Холодницкого, председателя СБУ Баканова, и.о. директора ГБР Соколова и министра внутренних дел Авакова.

В заявлении депутаты вспоминают опубликованные Леросом записи брата главы ОПУ Ермака.