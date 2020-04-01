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Espreso.tvОбществоЧубаров заявил о переносе "Марша на Крым" в связи с коронавирусом

Чубаров заявил о переносе "Марша на Крым" в связи с коронавирусом

"Марш на Крым" перенесли на неопределенное время из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства"- организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года. При этом новая дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.

Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в "режиме удаленного общения и в формате локальных встреч".

 

  • Напомним, ранее сообщалось, что Меджлис планирует мирное шествие на Крымский полуостров.
  • Участники марша в Крым планировали пересечь административную границу с полуостровом 3 мая 2020 г.
  • Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией информацию председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова о марше на Крымский полуостров, который он анонсирует на 2 мая.
 
 
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