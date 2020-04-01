Чубаров заявил о переносе "Марша на Крым" в связи с коронавирусом
Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.
"Штаб международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства"- организованного шествия с территории материковой Украины на территорию временно оккупированного Российской Федерацией Крыма - объявляет о переносе даты ее проведения, ранее назначенной на 3 мая 2020 года. При этом новая дата проведения международной ненасильственной акции "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства" будет определена с учетом эпидемиологической ситуации в Украине", - говорится в сообщении.
Чубаров заверил, что штаб продолжит подготовку к акции в "режиме удаленного общения и в формате локальных встреч".
- Напомним, ранее сообщалось, что Меджлис планирует мирное шествие на Крымский полуостров.
- Участники марша в Крым планировали пересечь административную границу с полуостровом 3 мая 2020 г.
- Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов назвал провокацией информацию председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова о марше на Крымский полуостров, который он анонсирует на 2 мая.
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