Чемпионский бой украинца второй раз сорвался из-за пандемии

1 апреля, 2020, 09:22

Бой украинца Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в twitter.

Бой между чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Рамиресом и Виктором Постолом перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Поединок должен был состояться 9 мая в американском городе Фресно.

Бой Постола против Рамиреса уже второй раз переносят из-за пандемии. Сначала встреча должна была состояться в феврале в Китае.

JUST ANNOUNCED: Due to the COVID-19 pandemic, the Super Lightweight title bout between unified WBC / WBO champ @RAMIREZBOXING and @IcemanPostol , scheduled for May 9, has been postponed. pic.twitter.com/zSSgpG90Fg - Top Rank Boxing (@trboxing) March 31, 2020

31 октября стало известно, что украинский боксер Виктор Постол договорился о поединке за звание чемпиона мира WBC и WBO в полусреднем весе против американца Хосе Рамиреса.

24 января поединок Виктора Постола и Хосе Рамиреса был перенесен на неопределенное время из-за коронавируса в Китае.

Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine .