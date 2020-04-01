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Espreso.tvСпортЧемпионский бой украинца второй раз сорвался из-за пандемии

Чемпионский бой украинца второй раз сорвался из-за пандемии


фото: Getty Images
Бой украинца Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса за титулы чемпиона мира WBC и WBO второй раз перенесли из-за пандемии коронавируса

Об этом сообщает промоутерская компания Top Rank в twitter.

Бой между чемпионом мира WBC (Всемирного боксерского совета) и WBO (Всемирной боксерской организации) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Хосе Рамиресом и Виктором Постолом перенесен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Поединок должен был состояться 9 мая в американском городе Фресно.

Бой Постола против Рамиреса уже второй раз переносят из-за пандемии. Сначала встреча должна была состояться в феврале в Китае.

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