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Espreso.tvОбществоБоевик "ДНР" смог вступить в ряды ВСУ и шпионил для ФСБ: его арестовали и будут судить за госизмену

Боевик "ДНР" смог вступить в ряды ВСУ и шпионил для ФСБ: его арестовали и будут судить за госизмену

Прокуратура Ривненщины передала в Ривненский городской суд обвинительный акт по ст. 111, ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, участие в террористической организации) в отношении военнослужащего боевой бригады ВСУ, дислоцированной на Днепропетровщине

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ривненской области.

В период с марта 2017 по февраль 2019 г. гражданин Украины служил в спецподразделениях террористической организации "Донецкая народная Республика", после чего смог вернуться на подконтрольную украинскому правительству территорию и вступить в ряды одного из подразделений ВСУ.

Во время военной службы в ВСУ злоумышленник установил контакт с лицом, которое позиционировало себя сотрудником ФСБ РФ, и собирал информацию военного характера о ротации, перемещении, вооружении подразделений ВСУ и передавал ее последнему, что угрожало обороноспособности государства.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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