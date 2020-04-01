Артур Герасимов: в законе о земле учтены жесткие предохранители, которые изначально требовала внести "Европейская Солидарность"

1 апреля, 2020, 11:05

Все жесткие требования "Европейской Солидарности" были учтены в законе о рынке земли

Об этом сказал сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов в комментарии "Прямому".

"Когда этот закон был внесен в парламент командой Зеленского, это был грабеж государства. Потому что там было 200 тыс. га в одни руки, это больше, чем большинство районов в Украине. И полная распродажа государственной земли - 11 млн. То есть они готовили сделку, по которой 60 человек из команды Зеленского скупали эту землю. Именно поэтому, когда этот закон был внесен командой Зеленского в парламент, "Европейская Солидарность" проголосовала категорически против, и после того началась очень напряженная работа ", - сказал Герасимов.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" заняла очень жесткую позицию, что продажа государственной и коммунальной земли должна быть запрещена.

"Второй вопрос - концентрация должна быть резко снижена, потому что мы должны думать прежде всего о фермерах и крестьян, а не о агрохолдингах. Третий вопрос - должно быть однозначно серьезное усиление вопросов инвентаризации земли, учета земли и конечно государственного кадастра. И четвертый вопрос - должно быть очень жестко записано, что деньги, за которые покупается земля, проверяются, чтобы она не досталась стране-агрессору. Эти пункты мы жестко поставили перед властью ", - подчеркнул Герасимов.

Он напомнил, что все требования "Европейской Солидарности" были учтены.

"Все четыре жесткие требования "Европейской Солидарности" были учтены в законе, который был проголосован. И это ключевая причина, почему мы голосовали "за"", - добавил депутат.

Герасимов сказал: "Этот закон не о продаже земли, этот закон о запрете продажи государственной и коммунальной земли. Это закон о том, чтобы владельцы паев могли спокойно официально и открыто покупать, продавать, арендовать свою землю. Не так, как сейчас это делается из-под полы, с какими дельцами. Очень часто обманывают на этих покупках, а открыто, официально и с защитой. Поэтому этот закон не только о запрете продажи государственной земли, а также о защите крестьян и фермеров, чтобы они могли спокойно распоряжаться своими паями. это закон о том, что запрещено продавать землю иностранцам. Это закон о том, что запрещено продавать землю гражданам страны-агрессора ".

"Еще две недели назад все это в законе отсутствовало, но вчера, например, другие партии-" Батькивщина ", ОПЗЖ боролись против этого закона. У меня возникает вопрос, почему они боролись против запрета продажи государственной коммунальной земли, против защиты украинского фермера? " - добавил парламентарий.