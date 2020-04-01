€90 млн – джекпот лотереи Евроджекпот на максимуме

1 апреля, 2020, 10:00

После двухмесячной серии без выигрышей первый приз одной из ведущих лотерей Европы вновь достиг своего верхнего предела. В ближайшую пятницу, 3 апреля, Евроджекпот разыгрывает €90 млн, и если и вновь никто не угадает все 7 номеров тиража, то победители второй или даже третьей призовой категории получат сильно увеличенные призы

Сайт theLotterприглашает любителей лото из Украины принять участие в тираже онлайн и побороться за приз, который может изменить вашу жизнь.

Евроджекпот: правила игры и призы

Участникам лотереи нужно отметить на своем бланке 7 номеров: 5 основных (от 1 до 50) плюс 2 бонусных шара «EuroNumber» (от 1 до 10). Тиражи лото проводятся по пятницам, в 9 вечера по Киеву.

Вам не удалось угадать все номера? Не страшно, возможно, вы выиграли один из 11 второстепенных призов. Вот основные призовые категории с самими высокими выплатами:

Первый приз (джекпот) – совпадение 5 основных номеров + 2 "Еврономера"

Второй приз – 5 основных номеров + 1 "Еврономер"

Третий приз – 5 основных номеров

Как упомянуто выше, первый приз лотереи составит €90 млн. Если он не будет сорван, доходы, полученные от продажи билетов (которые обычно пополняют джекпот следующего тиража) будут переправлены во второстепенные категории, что значительно повысит их призы.

Как играть в Евроджекпот онлайн из Украины?

Для того, чтобы купить билет Евроджекпота необходимо зайти на страницу лотереи на сайтеtheLotter, и отметить ваши номера на электронной форме так же, как вы бы это сделали на обычном билете. Там же вы сможете оформить подписку или мультиабонемент, чтобы гарантировать свое участие в будущих тиражах.

После того, как вы подтвердите свой заказ нажав на кнопку «Играть», работник местного офиса theLotterв Германии приобретет лотерейный билет с вашими номерами. Его скан-копия будет загружена в вашу учетную запись на сайте и послужит дополнительным подтверждением того, что он принадлежит вам, а не сайту.

В случае выигрыша приза вы получите соответствующее уведомление на вашу электронную почту. Важно подчеркнуть, что вы получите весь выигрыш целиком, без вычета комиссионных. Доход сайта состоит из небольшой надбавки к цене билета, которую вы платите при оформлении вашего заказа.

3 преимущества игры в Евроджекпот онлайн

Быстро, удобно и безопасно – для оформления заказа от вас требуются всего несколько кликов мыши. Ваши личные данные и информация о платежном средстве защищены протоколом шифрования SSL.

– для оформления заказа от вас требуются всего несколько кликов мыши. Ваши личные данные и информация о платежном средстве защищены протоколом шифрования SSL. Никогда не теряйте свой билет– лотерейный билет, увы, легко куда-то не туда положить. А ведь это может стоить вам огромных денег… Играя онлайн на сайте theLotter, вы не рискуете стать одним из тех, кто не смог получить свой выигрыш. Ваш билет будет в полной надежности находиться в сейфе theLotterдо тех пор, пока он вам не понадобится.

Играйте за крупнейшие джекпоты мира– Сайт theLotterоткрывает вам доступ к крупнейшим лотереям Америки и Европы, что означает еще больше шансов выиграть огромные призы.

Джекпот лотереи Евроджекпот ждет вас

На этой неделе вас ждет не только громадный джекпот, но и, возможно (если ни на одном билете не совпадут все 7 номеров), огромные второстепенные призы. €90-миллионный тираж случается не каждую неделю, и даже не каждый месяц. Не упустите такой шанс!