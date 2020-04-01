64 украинца вернулись с помощью польской программы "Полет домой"

1 апреля, 2020, 09:10

В рамках акции "Полет домой" Польша помогла 64 гражданам Украины вернуться домой самолетами польской авиакомпании LOT из пяти стран

Об этом в Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает Укринформ.

"От всего сердца благодарю глав МВД Мариуша Каминского, МИД Яцека Чапутовича, главного коменданта Пограничной службы генерала Томаша Прагу, заместителей министров Бартоша Гродецкого и Марцина Пшидача за доброжелательность, сотрудничество и помощь 64 гражданам Украины вернуться домой из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу, Мексики", - написал Дещица.

Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач сообщил в Twitter, что в рамках акции #LOTdodomu удалось вернуть на родину 40 украинцев из Перу.

В то же время, как сообщил в Twitter МИД Польши в телефонном разговоре во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил польского коллегу Яцека Чапутовича за возвращение украинцев из Лимы (Перу). Отмечается, что министры также обсудили эпидемиологическую ситуацию в обеих странах, ситуацию на Донбассе и сотрудничество Украины с НАТО.