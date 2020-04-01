64 украинца вернулись с помощью польской программы "Полет домой"
Об этом в Twitter написал посол Украины в Польше Андрей Дещица, сообщает Укринформ.
"От всего сердца благодарю глав МВД Мариуша Каминского, МИД Яцека Чапутовича, главного коменданта Пограничной службы генерала Томаша Прагу, заместителей министров Бартоша Гродецкого и Марцина Пшидача за доброжелательность, сотрудничество и помощь 64 гражданам Украины вернуться домой из Бразилии, Алжира, Кубы, Перу, Мексики", - написал Дещица.
Z głębi serca dziękuję Ministram @MSWiA_GOV_PL M.Kamińskiemu, @MSZ_RP J. #Czaputowicz "owi, Kom Głównemu @Straz_Graniczna gen.T.Pradze, wicemin @BartoszGrodecki @marcin_przydacz za życzliwość, współpracę и pomoc 64 obywatelom Ukrainy wrócić dodomu z #LOTdoDomu- Andrii Deshchytsia (@ADeshchytsia) March 31, 2020
Заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач сообщил в Twitter, что в рамках акции #LOTdodomu удалось вернуть на родину 40 украинцев из Перу.
В сложные времена Польша не забывает о других.- Marcin Przydacz (@marcin_przydacz) March 31, 2020
Вчера благодаря программе, организованной польским правительством @Lotdodomu, полетом из Перу на родину вернулись 40 украинцев
Хорошая сотрудничество @MSZ_RP и @MFA_Ukraine @B_Cichocki @ADeshchytsia @PLinUkraine @PLinLviv https://t.co/BY1mzYAxC1
В то же время, как сообщил в Twitter МИД Польши в телефонном разговоре во вторник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил польского коллегу Яцека Чапутовича за возвращение украинцев из Лимы (Перу). Отмечается, что министры также обсудили эпидемиологическую ситуацию в обеих странах, ситуацию на Донбассе и сотрудничество Украины с НАТО.
Min. #Czaputowicz rozmawiał z min. SZ Ukrainy @DmytroKuleba , który przekazał podziękowania za pomoc dla Ukraińców w drodze z Limy do domu .- Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP (@MSZ_RP) March 31, 2020
Omówiono również
stan epidemii na
aktualną sytuację w Donbasie
współpracę z NATO pic.twitter.com/h31l2mfExI
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