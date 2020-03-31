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Espreso.tvОбществоЗеленский рассказал, как будет работать проект "Всеукраинская школа онлайн", внедренный на время карантина

Зеленский рассказал, как будет работать проект "Всеукраинская школа онлайн", внедренный на время карантина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проект "Всеукраинская школа онлайн", с помощью которого школьники смогут учиться во время карантина из-за коронавируса, запустят с 6 апреля

Об этом он сообщил в своем обращении.

Для каждого класса уроки будут транслировать на различных телеканалах.

"Наша задача - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", - сообщил он в ролике, опубликованном Офисом президента.

В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников со всей страны. Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";

6 класс - "Zoom" и "NewsOne";

7 класс - Zik;

8 - "Индиго" и "Униан";

9 класс - "Рада" и "UA Культура";

10 - "UA: Первый";

11 - канал М1.

"Остаемся в доме - учимся дома", - призвал президент.

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