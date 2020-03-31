Зеленский рассказал, как будет работать проект "Всеукраинская школа онлайн", внедренный на время карантина
Об этом он сообщил в своем обращении.
Для каждого класса уроки будут транслировать на различных телеканалах.
"Наша задача - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", - сообщил он в ролике, опубликованном Офисом президента.
В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников со всей страны. Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.
Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:
5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";
6 класс - "Zoom" и "NewsOne";
7 класс - Zik;
8 - "Индиго" и "Униан";
9 класс - "Рада" и "UA Культура";
10 - "UA: Первый";
11 - канал М1.
"Остаемся в доме - учимся дома", - призвал президент.
Проверенная информация о коронавирусе в Украине! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/coronavirus_in_ukraine
Читайте также
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
Читайте также
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
-
-