Зеленский рассказал, как будет работать проект "Всеукраинская школа онлайн", внедренный на время карантина

31 марта, 2020, 15:14

Об этом он сообщил в своем обращении.

Для каждого класса уроки будут транслировать на различных телеканалах.

"Наша задача - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", - сообщил он в ролике, опубликованном Офисом президента.

В рамках этого проекта 40 педагогов из Киева будут учить школьников со всей страны. Ученики 5-11 классов смогут дистанционно изучать 11 предметов по программе Минобразования и науки.

Уроки будут транслироваться каждое утро с понедельника по пятницу на таких каналах:

5 класс - канал "Плюс-плюс" и "112 Украина";

6 класс - "Zoom" и "NewsOne";

7 класс - Zik;

8 - "Индиго" и "Униан";

9 класс - "Рада" и "UA Культура";

10 - "UA: Первый";

11 - канал М1.

"Остаемся в доме - учимся дома", - призвал президент.