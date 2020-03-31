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Espreso.tvОбществоЗеленский договорился с Меркель о 150 млн евро на борьбу с коронавирусом

Зеленский договорился с Меркель о 150 млн евро на борьбу с коронавирусом


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно сообщению, стороны обсудили ситуацию вокруг распространения коронавируса в мире, а также практические меры, принимаемые в обеих странах с целью противодействия пандемии. Было договорено проработать возможность налаживания информационного обмена, связанного с пандемией, в частности в части медицинских стандартов, внедряемых для лечения болезни.

В контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом стороны договорились перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита на соответствующие потребности, сообщили в ОП.

По словам пресс-службы, федеральный канцлер положительно отметила принятие накануне законов об обороте земель сельскохозяйственного назначения и о регулировании банковской деятельности. В этом контексте она также отметила важность скорейшего завершения переговоров с МВФ о новой программе сотрудничества. Также говорилось о необходимости выделения дополнительного финансирования для Украины со стороны Европейского Союза и Всемирного банка.

Глава государства проинформировал Ангелу Меркель о ситуации с безопасностью на Донбассе. Были также обсуждены результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в Нормандском формате.

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