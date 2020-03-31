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Espreso.tvОбществоИз приютов Нью-Йорка после объявления карантина забрали практически всех животных

Из приютов Нью-Йорка после объявления карантина забрали практически всех животных

После объявления карантина в Нью-Йорке опустели не только полки с продуктами и туалетной бумагой, но и приюты для животных. Американцы все активнее забирают собак и кошек домой

Организации по защите животных Muddy Paws Rescue и Best Friends Animal Society рассказали, что приюты, с которыми они работают, практически опустели за последние 2 недели, сообщает Bloomberg.

Все дело в карантине, который ввели в городе, ведь сидеть дома гораздо интереснее в компании животных, чем самому, приводит аргументы Анны Лай, директора по маркетингу Muddy Paws Rescue.

"Это идеальная проблема", - говорит она.

Такая тенденция наблюдается не только в Нью-Йорке. Например, из приютов Лос-Анджелеса выехало на 70% больше животных, чем за предыдущий отрезок времени.

Есть также история из Вашингтона - там семейная пара решила забрать себе домой 10-летнюю дворнягу Голди. Их не смутил ни возраст собаки, ни ее проблемы со здоровьем - у Голди рак. К тому же, они утверждают, что решающим мотивом стало желание обеспечить собаке счастливую жизнь.

Из-за этих тенденций намного больше работы стало у зоомагазинов - сейчас они активно переходят в онлайн, сокращают сроки доставки, а цены их акций растут.

Организации по защите животных боятся одного - что, когда начнется кризис, некоторые люди могут в первую очередь избавиться от животных - и тогда приюты заполнятся снова.

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