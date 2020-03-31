Выздоровел футболист сборной Италии, который одним из первых подхватил коронавирус

31 марта, 2020, 15:26

Форвард сборной Италии Маноло Габбьядини, который одним из первых футболистов заболел коронавирусом, сдал отрицательный тест на COVID-19

Об этом сообщает sport.sky.it .

Габбьядини сдал первый тест на COVID-19, который показал отрицательный результат, и теперь ждет второго.

"Я чувствую себя лучше, и снова начал тренироваться. Мой тест показал отрицательный результат, и теперь я жду второго, который даст мне уверенность в излечении", - рассказал футболист.

По последним данным в Италии более 101 тыс. инфицированных, из них 14 620 человек выздоровели и 11 591 человек умер.

В текущем сезоне 28-летний Маноло Габбьядини провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость итальянца составляет 12 млн евро. На счету исполнителя 11 матчей в сборной Италии, в которых он забил 2 мяча.

Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса .