Выздоровел футболист сборной Италии, который одним из первых подхватил коронавирус
Об этом сообщает sport.sky.it .
Габбьядини сдал первый тест на COVID-19, который показал отрицательный результат, и теперь ждет второго.
"Я чувствую себя лучше, и снова начал тренироваться. Мой тест показал отрицательный результат, и теперь я жду второго, который даст мне уверенность в излечении", - рассказал футболист.
По последним данным в Италии более 101 тыс. инфицированных, из них 14 620 человек выздоровели и 11 591 человек умер.
В текущем сезоне 28-летний Маноло Габбьядини провел 23 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. Трансферная стоимость итальянца составляет 12 млн евро. На счету исполнителя 11 матчей в сборной Италии, в которых он забил 2 мяча.
- Напомним, 30 марта стало известно, что 66-летний главный тренер стамбульского "Галатасарая" Фатих Терим оправился от коронавируса .
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