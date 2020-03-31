Вы идиоты: Лидер сборной Украины жестко высказался о небрежном отношении к коронавирусу
31 марта, 2020, 09:38
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский, который играет за итальянскую "Аталанту", призвал серьезно относиться к коронавирусу
Об этом Малиновский рассказал во время трансляции в Instagram .
Футболист, который сейчас находится и Италии, где играет за "Аталанту", рассказал, что ему сложно видеть вокруг столько смертей.
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"Две медсестры в Италии наложили на себя руки. Сложно видеть столько смертей. Все, что пишут об Италии в интернете, правда. Кто думает, что коронавирус - это шутка, то вы идиоты. Смотрите передачи о море, а то везде один негатив", - сказал Малиновский.
- Напомним, 23 марта жена полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского Роксана рассказала, что можно получить штраф в 5 тыс. евро , если выйти на улицу Бергамо без уважительной причины.
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