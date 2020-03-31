В Испании за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса
31 марта, 2020, 13:42
В Испании за минувшие сутки, 30 марта, умерли от коронавируса 849 человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19
Об этом сообщает Reuters.
По данным местного Минздрава, всего в Испании зафиксировано 94 417 случаев заражения коронавирусом. Из них 8189 человек умерли, 19259 пациентов вылечились.
Только за последние сутки в Испании подтвердили 9222 новых случая заболевания.
Кроме того, от коронавируса умерла 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.
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