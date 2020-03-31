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Espreso.tvОбществоВ Испании за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса

В Испании за сутки зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса


фото: reuters
В Испании за минувшие сутки, 30 марта, умерли от коронавируса 849 человек, что стало рекордным показателем с начала эпидемии COVID-19

Об этом сообщает Reuters.

По данным местного Минздрава, всего в Испании зафиксировано 94 417 случаев заражения коронавирусом. Из них 8189 человек умерли, 19259 пациентов вылечились.

Только за последние сутки в Испании подтвердили 9222 новых случая заболевания.

Кроме того, от коронавируса умерла 86-летняя принцесса Испании, двоюродная сестра короля Филиппа VI Мария Тереза. Она является первой жертвой вируса среди членов королевских семей Европы.

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