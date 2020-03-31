В Украине из Китая прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"В Международный аэропорт" Борисполь "(Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.
Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.
Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.
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- Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19.
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