 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Telegram появились папки для сортировки чатов

В Telegram появились папки для сортировки чатов

В мессенджере Telegram теперь можно сортировать чаты в отдельные папки

Об этом говорится в блоге Telegram.

В частности, теперь можно будет сортировать рабочие чаты и диалоги с друзьями, развлекательные каналы. Всего можно создать десять папок и поместить в каждую неограниченное количество чатов и каналов.

"Многие наши пользователи полагаются на Telegram для своей работы и учебы, тем более в последние недели. Чтобы убедиться, что все чаты справляются с увеличенной нагрузкой, и вы не пропускаете важные сообщения, мы представляем папки с чатами", - говорится в блоге компании.

Для удобного поиска, в мессенджере появилась боковая панель с папками и значки.

Кроме того, в Telegram появилась подробная статистика для каналов, в которых более тысячи подписчиков.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

31 марта, 2020 вторник

30 марта, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать