В Telegram появились папки для сортировки чатов

31 марта, 2020, 09:57

В мессенджере Telegram теперь можно сортировать чаты в отдельные папки

Об этом говорится в блоге Telegram.

В частности, теперь можно будет сортировать рабочие чаты и диалоги с друзьями, развлекательные каналы. Всего можно создать десять папок и поместить в каждую неограниченное количество чатов и каналов.

"Многие наши пользователи полагаются на Telegram для своей работы и учебы, тем более в последние недели. Чтобы убедиться, что все чаты справляются с увеличенной нагрузкой, и вы не пропускаете важные сообщения, мы представляем папки с чатами", - говорится в блоге компании.

Для удобного поиска, в мессенджере появилась боковая панель с папками и значки.

Кроме того, в Telegram появилась подробная статистика для каналов, в которых более тысячи подписчиков.