В Telegram появились папки для сортировки чатов
Об этом говорится в блоге Telegram.
В частности, теперь можно будет сортировать рабочие чаты и диалоги с друзьями, развлекательные каналы. Всего можно создать десять папок и поместить в каждую неограниченное количество чатов и каналов.
"Многие наши пользователи полагаются на Telegram для своей работы и учебы, тем более в последние недели. Чтобы убедиться, что все чаты справляются с увеличенной нагрузкой, и вы не пропускаете важные сообщения, мы представляем папки с чатами", - говорится в блоге компании.
Для удобного поиска, в мессенджере появилась боковая панель с папками и значки.
Кроме того, в Telegram появилась подробная статистика для каналов, в которых более тысячи подписчиков.
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